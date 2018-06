Trump kembali Singgung Biaya Tembok, Meksiko Geram

Nashville: Presiden Donald Trump kembali menyinggung mengenai janji kampanye membangun tembok pemisah Amerika Serikat dengan Meksiko. Ia sekali lagi menegaskan bahwa Meksiko akan membayar biaya pembangunan tersebut.



Pernyataan disampaikan dalam pidato bergaya kampanye pemilihan umum di Nashville, Tennessee, Selasa 29 Mei 2018.

"Pada akhirnya, Meksiko akan membayar untuk (pembangunan) tembok," ujar Trump, seperti dikutip dari Guardian.



Selain soal tembok, Trump menyinggung mengenai masalah gelombang imigran gelap menuju AS. Trump mengkritik Meksiko yang dinilainya kurang berbuat banyak dalam menghentikan arus tersebut.



"Mereka tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan aliran orang via Meksiko, dari Honduras dan negara-negara lainnya. Mereka tidak membantu apa-apa," ungkap Trump.



Merespons cepat pernyataan Trump, Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto menegaskan negaranya "tidak akan pernah membayar biaya pembangunan tembok."



"Tidak akan pernah. Baik saat ini, atau kapan pun juga," tegas Nieto di Twitter.



Pernyataan terbaru Trump dapat mengancam negosiasi AS dengan Meksiko mengenai kebijakan perdagangan. Sebelumnya, Trump pernah berjanji merevisi perjanjian dagang North American Free Trade Agreement atau NAFTA tahun ini.



Namun dialog antara AS dan Meksiko serta Kanada belum membuahkan hasil.





(WIL)