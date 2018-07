Menlu AS akan Kunjungi Korut untuk Bicarakan Denuklirisasi

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan melakukan perjalanan ke Korea Utara pada Kamis mendatang.



Ini merupakan bagian dari upaya AS menekan rezim Pyongyang atas komitmen melakukan denuklirisasi sesuai yang sudah disepakati dalam KTT di Singapura bulan lalu.

Dalam persiapan kunjungan selama dua hari, para pejabat AS dan Korut dilaporkan telah bertemu di zona demiliterisasi pada akhir pekan kemarin.



Andrew Kim, kepala departemen Korea di CIA, dan juga Sung Kim, negosiator veteran sekaligus duta besar AS untuk Filipina, telah bertemu delegasi Korut di Panmunjom. Kabar disampaikan surat kabar asal Korea Selatan, Chosun Ilbo.



Kemenlu AS mengatakan pada Senin 2 Juli, bahwa Pompeo akan terbang ke Pyongyang pada Kamis dan tinggal di sana hingga sampai Sabtu. Kunjungan bertujuan "melanjutkan konsultasi dan melaksanakan kemajuan yang dibuat Presiden Trump dan Ketua Kim di Singapura."



Dari Korut, Pompeo akan melanjutkan perjalanan ke Tokyo untuk menemui pemimpin Jepang dan Korsel.



"Mereka akan mendiskusikan komitmen bersama untuk denuklirisasi akhir dan dapat diverifikasi dari DPRK (Korut), serta isu-isu bilateral dan regional lainnya," ujar Kemenlu AS, seperti dinukil dari Guardian, Selasa 3 Juli 2018.



Setelah KTT Singapura, Trump menuliskan pernyataan di Twitter bahwa, "sudah tidak ada lagi ancaman nuklir" dari Korut.



Namun dalam beberapa hari terakhir, beberapa bocoran dari data intelijen AS menunjukkan rezim Korut tidak hanya melanjutkan program nuklir dan misil, tetapi juga mempercepatnya.







(WIL)