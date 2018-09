Trump dan Melania Kenang Korban 9/11 di Memorial Pennsylvania

Pennsylvania: Sudah 17 tahun berlalu sejak serangan teroris terburuk terjadi di Amerika Serikat (AS). Menandai peringatan 11 September atau yang dikenal 9/11, Presiden AS Donald Trump dan ibu negara Melania, mengunjungi Pennsylvania.



Keduanya berpartisipasi dalam peringatan muram di Shanksville, Selasa 11 September 2018. Di tempat itu, teroris menjatuhkan sebuah pesawat komersial tujuan California. Total 40 penumpang dan awak di pesawat tersebut tewas.

Sementara itu di wilayah lain di AS, tepatnya New York, teroris membajak pesawat dan menabrakkannya ke New York World Trade Center dan Pentagon. Sekitar 3.000 orang tewas dalam serangan tersebut. Aksi teror ini direncanakan pemimpin al-Qaeda, Osama bin Laden.



Hampir satu dekade kemudian, Osama bin Laden tewas dalam operasi militer AS yang diperintahkan mantan presiden Barack Obama, tepatnya pada Mei 2011.



Trump melakukan kunjungan pertamanya sebagai presiden ke situs Shankville. Dia mengatakan akan fokus menghormati banyak kehidupan yang hilang akibat serangan teror 17 tahun lalu.



"Tentu saja fokusnya adalah mengingat hari mengerikan itu, dan mengingat banyaknya kehidupan yang hilang. Tentu saja menghormati orang-orang yang tidak hanya kehilangan, namun juga mempertaruhkan nyawa mereka," kata juru bicara Gedung Purih Sarah Huckabee Sanders, dikutip dari Fox News.



Trump ikut memperingati 9/11 secara serius sejak menjabat sebagai presiden tahun lalu. Dia dan Ibu Negara memimpin mengheningkan cipta di Gedung Putih. Dia juga berpartisipasi dalam acara serupa di Pentagon tahun lalu.



Trump berada di gedung Trump Tower, yang berjarak 6,5 kilometer dari WTC, saat aksi teror terjadi. Dia mengaku kehilangan ratusan teman dalam serangan tersebut.





