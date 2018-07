Indonesia Berjaya di Kompetisi Pangan Internasional AS

Chicago: Tim mahasiswa asal Indonesia menjuarai Kompetisi Ilmu Pangan tingkat internasional di Chicago, Amerika Serikat (AS). Mereka berhasil mengalahkan tim lainnya yaitu dari Kanada dan AS sendiri.



Kompetisi bergengsi ini diselenggarakan oleh Institute of Food Technologists Student Association yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah rawan pangan di Afrika dengan mengembangkan produk pangan bergizi, praktis dan aplikatif.

Sebelum terbang ke Chicago, tim dari Indonesia yang berasal dari IPB dan Universitas Surabaya ini harus menghadapi seleksi yang ketat.



Berdasarkan keterangan tertulis dari KJRI Chicago kepada Medcom.id, Kamis 19 Juli 2018, tim yang terpilih masuk ke tahap akhir di Chicago mempresentasikan ide dan karyanya di hadapan juri dari berbagai kalangan akademisi ternama di bidangnya.



Hanya enam tim yang tembus ke babak akhir setelah disaring dari 61 negara. Sebagai finalis, diperoleh tiga tim dari Indonesia, dua dari Kanada dan satu dari AS. Akhirnya, tim Regali dari IPB keluar sebagai juara dua.



Konjen RI untuk Chicago Rosmalawati Chalid yang hadir di acara pengumuman lomba memberikan ucapan selamat kepada tim Regali dari IPB. Ia mengatakan bahwa prestasi ini jelas membanggakan Indonesia.



"Indonesia memiliki SDM unggul yang tidak kalah dari negara manapun," kata Konjen Rosmalawati.



Selain tim Regali dari IPB, kompetisi ini juga dimenangkan oleh tim dari Universitas Massachussets yang salah satu anggotanya adalah mahasiswa asal Indonesia.







(FJR)