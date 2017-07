Pamerkan Indahnya Indonesia, Pelukis Jateng Rebut Hati Warga Chicago

Metrotvnews.com, Chicago: Pelukis asal Cepu, Jawa Tengah bernama Errin Gie berhasil merebut perhatian masyarakat Chicago, Amerika Serikat (AS) lewat 20 karyanya.



Melalui pameran "Heart of Moluccas" yang diadakan di Indonesian Cultural Center Chicago, ia bercerita mengenai kehidupan masyarakat Maluku. Tarian tradisional Cakalele dan kehidupan pantai menjadi corak utama dalam lukisan yang ditampilkan.

"Melalui pameran ini, saya ingin berbagi pengalaman ketika menetap di Maluku. Saya juga ingin berbagi kecintaan saya terhadap Maluku. Sudah saatnya dunia mengenal lebih dalam tentang Indonesia, khususnya Maluku," ujar Errin.Saat ini, Errin memang menetap di Yunani. Namun, dari ratusan lukisannya, ia tetap menampilkan keindahan alam dan seni budaya Indonesia. Chicago menjadi kota ketiga yang menjadi tempat pameran, setelah New York dan Athena.Pameran "Heart of Moluccas" sendiri dibuka oleh Konsul Jenderal RI di Chicago Rosmalawati Chalid pada hari Jumat, 14 Juli 2017.Pembukaan pameran dihadiri oleh perwakilan diplomatic corps, Indonesianis, penikmat seni serta masyarakat dan diaspora Indonesia di Chicago dan sekitarnya."Upaya mempromosikan Indonesia melalui seni dan budaya merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, KJRI Chicago menyambut baik penyelenggaraan pameran "Heart of Moluccas" dan akan terus mendukung berbagai upaya promosi Indonesia, baik melalui seni lukis, maupun seni lainnya," kata Konjen RI untuk Chicago, Rosmalawati, seperti keterangan tertulis dari KJRI Chicago kepadaKamis 20 Juli 2017.Pameran ini terbuka untuk umum dan rencananya akan berlangsung di Indonesian Cultural Center, Chicago hingga 28 Juli mendatang.(WIL)