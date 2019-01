Dua Perempuan Saudi di New York Dipastikan Bunuh Diri

New York: Dua kakak beradik perempuan asal Arab Saudi yang ditemukan tewas di pinggir sebuah sungai di New York, Amerika Serikat, beberapa bulan lalu dipastikan melakukan bunuh diri.



Rotana Farea, 22, dan adiknya Tala, 16, ditemukan di area Sungai Hudson pada akhir Oktober 2018. Tim forensik tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di kedua perempuan tersebut, yang sama-sama mengenakan pakaian serba hitam kala itu.

Keduanya ditemukan dalam keadaan terikat selotip di bagian pergelangan kaki dan pinggang.



"Kami menyatakan bahwa kematian kakak beradik Farea adalah bunuh diri. Kedua wanita muda itu mengikat diri mereka bersama, dan melompat ke Sungai Hudson," ucap Kepala Badan Pemeriksaan Medis New York Barbara Sampson, seperti dilansir dari laman AFP, Rabu 23 Januari 2019.



Setelah kematian keduanya, kepolisian New York dikabarkan mencoba mengonfirmasi apakah Rotana dan Tala pernah mengajukan permohonan suaka. Namun hingga kini, belum ada keterangan lebih lanjut.



"Adanya laporan bahwa kami memerintahkan seseorang terkait Tala dan Rotana Farea (yang meninggal secara tragis di NY) untuk meninggalkan AS dan mencari suaka adalah tidak benar," kata juru bicara Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington, Fatimah Baeshen.



Kakak beradik itu pernah beberapa kali melarikan diri dari rumah keluarga mereka di Virginia. Mereka sudah tidak tinggal lagi di sana sejak akhir 2017.



Pernah tinggal di sebuah tempat penampungan, Rotana dan Tala meninggalkan Virginia pada Agustus lalu dan bertolak menuju New York. Di sana, menurut keterangan jubir Kepolisian New York (NYPD), keduanya tinggal di beberapa hotel.



Seorang saksi mata pernah melihat Rotana dan Tala pada 24 Oktober pagi hari di taman bermain dekat Hudson. Ia menyebut keduanya saat itu terlihat seperti sedang berdoa.



Media lokal AS mengutip keterangan kepolisian bahwa Rotana dan Tala terindikasi lebih condong melukai diri mereka sendiri ketimbang pulang ke Arab Saudi.



Kerajaan Arab Saudi adalah salah satu negara dengan aturan terketat terkait urusan wanita. Situasi di negara tersebut mendapat sorotan global belum lama ini lewat kasus Rahaf Mohammed al-Qunun.



Remaja 18 tahun asal Saudi itu melarikan diri dari keluarganya karena mengklaim sering mendapat penyiksaan fisik serta psikis. Dia kini tinggal di Kanada setelah permohonan suakanya disetujui Perdana Menteri Justin Trudeau.



(WIL)