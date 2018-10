Trump Diminta Usir Dubes Arab Saudi

Washington: Senator Dick Durbin meminta Presiden Donald Trump mengusir Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS) atas kasus kematian Jamal Khashoggi. Politikus asal Partai Demokrat yang mewakili Illinois itu menilai Riyadh bertanggung jawab atas kematian Khashoggi.



"Ini yang harus kita lakukan. Kita harus mengusir, secara resmi mengusir, Dubes Arab Saudi dari AS hingga ada hasil dari penyelidikan," ujar Durbin dalam acara "Meet the Press" di saluran televisi NBC, Minggu 21 Oktober 2018.

Durbin menyebut "sidik jari" Putra Mahkota Arab Aaudi Pangeran Mohammed bin Salman 'terlihat' ada di keseluruhan kasus kematian Khashoggi.



Dubes Arab Saudi untuk AS adalah Pangeran Khaled bin Salman, adik dari putra mahkota. Dia terbang ke Riyadh untuk menemui Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dan tidak diketahui apakah dirinya akan kembali ke Washington.



Komunitas internasional merespons kasus Khashoggi sejak mulai menyeruak ke publik pada awal Oktober. Kala itu, Turki menduga Khashoggi tewas dibunuh di dalam konsulat, namun Arab Saudi dengan tegas membantahnya.





Infografis kasus Jamal Khashoggi. (Foto: AFP)



Selang lebih dari dua pekan kemudian, Arab Saudi akhirnya mengakui Khashoggi memang tewas di dalam konsulat di Istanbul. Riyadh menyebut Khashoggi tewas usai berkelahi dengan sejumlah orang di dalam konsulat.



Setelah itu, Arab Saudi mengumumkan telah memecat lima pejabat dan menangkap 18 orang. Salah satu dari pejabat itu adalah penasihat putra mahkota.



Surat kabar Turki, Yeni Safak, menuliskan artikel bahwa putra mahkota sempat menelepon Khashoggi beberapa saat sebelum pembunuhan. Disebutkan bahwa putra mahkota mencoba meyakinkan Khashoggi untuk pulang ke Riyadh.



"Tawaran itu ditolak karena dia takut ditangkap atau dibunuh jika kembali. Tim pembunuh kemudian mengakhiri nyawa Khashoggi setelah percakapan berakhir," tulis di surat kabar tersebut.



