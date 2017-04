Korut Siap Terima Tantangan Perang AS

Metrotvnews.com, New York: Usai Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence mengunjungi Korea Selatan (Korsel) dan juga Zona Demiliterisasi antara Korsel dan Korea Utara (Korut), kini Negara Komunis tersebut angkat bicara.



Lewat Wakil Perwakilan-nya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kim In Ryong, Korut mengancam akan adanya perang termonuklir dengan AS. Tak hanya itu, Ryong juga mengecam penumpukan Angkatan Laut AS di perairan Semenanjung Korea, ditambah dengan serangan rudal AS di Suriah.

"AS telah menciptakan situasi yang berbahaya di mana perang termonuklir dapat pecah di semenanjung itu setiap saat dan menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan dunia," ucap Ryong pada konferensi persnya, seperti dikutip CNN, Selasa 18 April 2017.Ia menambahkan, AS sengaja menganggu perdamaian dan stabilitas global dan bersikeras pada 'logika gangster' di mana akan diterapkan di Semenanjung Korea."Negara kami siap untuk menanggapi setiap model perang dari AS. Setiap rudal atau serangan nuklir oleh AS, kami siap," tegasnya.Ryong pun menilai bahwa pengiriman USS Carl Vinson ke Semenanjung Korea adalah awal permulaan perang akan dimulai. "AS jelas sudah masuk ke tahap serius," tuturnya.Dengan digelarnya konferensi pers dari pihak Korut, PBB jelas khawatir. Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric mengaku prihatin terkait meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea."Kami menyerukan semua pihak untuk melipatgandakan upaya diplomatik mereka," ucapnya.Sementara itu, AS dan Korsel sepakat untuk mempercepat penyebaran awal dari sistem pertahanan rudal AS atau biasa disebut THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) di wilayah Korsel.Hal ini dilakukan dua negara yang bersekutu tersebut untuk menghadapi ancaman serangan rudal balistik Korut yang semakin berbahaya setiap harinya.(WIL)