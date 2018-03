AS Serius Bantu Indonesia Keluar dari Darurat Narkoba

Jakarta: Pemerintah Amerika Serikat (AS) tampaknya serius untuk membantu Indonesia dalam proses rehabilitasi para pengguna narkoba dan juga membantu mengurangi masuknya obat-obatan terlarang tersebut.



"Kami memang ingin membantu menguatkan kapasitas rehabilitasi pengguna narkoba di Indonesia dan juga berusaha membantu menutup masuknya narkoba ke negara ini. Kami ingin membantu Indonesia keluar dari narkoba," kata Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Erin McKee dalam pidato pembukaan acara Drug Demand Reduction Workshop di Hotel Ayana, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018.



Menurutnya, permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya bukan hanya masalah AS dan Indonesia, melainkan masalah dunia internasional.



"Kami sangat serius mengatasi masalah ini. Narkoba merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi dunia," lanjutnya.



Salah satu dukungan yang diberikan Amerika tentu saja dalam bentuk pelatihan yang sudah dua kali digelar. Pelatihan pertama digelar pada 2016 silam.



"Pelatihan ini ditujukan untuk para pekerja rehabilitasi di mana mereka akan semakin terlatih untuk membantu para mantan pengguna dalam menyembuhkan mereka dari ketergantungan narkoba," ungkap McKee.



Berbagai bentuk pelatihan tersebut antara lain bagaimana merawat para mantan pengguna narkoba di rumah rehabilitasi, mengembalikan kepercayaan diri mereka dan tentu saja menyembuhkan mental.



Dukungan AS untuk Indonesia ini tentu juga dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang, tak hanya politik, ekonomi dan sosial budaya.





(FJR)