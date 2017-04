AS Peringatkan Tindakan Sepihak Usai Serangan Senjata Kimia Suriah

Metrotvnews.com, Washington: Amerika Serikat (AS) dan Rusia dalam persimpangan mengenai Suriah, usai serangan gas beracun yang menewaskan 86 jiwa.

86 jiwa warga tewas pada Selasa 4 April lalu di Kota Khan Sheikkun, Provinsi Idlib. Sementara puluhan lainnya dirawat setelah menunjukkan gejala muntah-muntah dan mulut berbusa.

Setelah senjata kimia di Suriah pada 2013, Presiden AS Donald Trump mendesak mantan Presiden Barack Obama untuk tidak melakukan intervensi milter terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.





(Baca: Sekjen PBB: Serangan Senjata Kimia Suriah Adalah Kejahatan Perang). Ketika dilantik sebagai Presiden, Trump berjanji untuk menigkatkan kerja sama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang merupakan sekutu Assad. Selain itu Trump juga ingin memfokuskan operasi AS di Suriah demi melawan kelompok militan Islamic State (ISIS).

Namun ketika Rabu 5 April,-muncul foto anak-anak di Suriah yang tewas akibat senjata kimia- Trump menegaskan mengubah pandangannya atas konflik di Suriah. Trump menilai serangan itu tidak bisa ditolerir.

"(Serangan) itu sudah melampaui batas," ujar Trump kepada wartawan saat melakukan konferensi pers bersama Raja Yordania Abdullah, seperti dikutip AFP, Kamis 6 April 2017.

"Ketika anak-anak yang tidak berdosa serta bayi (menjadi korban) itu sudah melanggar banyak aturan. Melebihi batas, banyak batas kewajaran yang sudah dilanggar," tegas Trump.

"Saya tegaskan, semua telah terjadi, sikap saya terhadap Suriah dan Assad sudah berubah. Kini semuanya berada di level yang berbeda," pungkas Trump.

Tetapi pengusaha properti AS itu tidak menjelaskan secara detail apa yang dilakukan AS sebagai respons. Sebelumnya Trump sudah menegaskan menolak keterlibatan militer AS dalam perang saudara di Suriah.

Ubah dukungan

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley memperingatkan tindakan unilateral usai kejadian ini. Sementara Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mendorong Rusia untuk mempertimbangkan kembali dukungannya kepada Assad.

"Tidak diragukan lagi bahwa pemerintahan Suriah yang dipimpin Bashar al-Assad bertanggungjawab atas serangan mengerikan itu," ujar Tillerson.

Pekan depan, Tillerson akan mengunjungi Moskow. Diperkirakan masalah kontroversi serangan di Khan Sheikhun akan menjadi perhatian.

Di markas PBB, Dubes Haley juga mengeluarkan sikap keras. Haley pun mengkritik PBB yang dianggapnya gagal mencegah serangan senjata kimia di Suriah.

"Ketika PBB secara terus menerus gagal bertindak bersama, bisa jadi satu pihak berkewajiban mengambil tindakan sendiri," Haley memperingatkan.

Peringatan ini dikeluarkannya setelah pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang diminta oleh Prancis dan Inggris usai serangan gas beracun itu. Haley pun mengkritik Rusia yang tidak bisa menangani sekutunya, Suriah.





