Jet Tempur Termahal AS Jatuh di North Carolina

North Carolina: Pesawat tempur Amerika Serikat, F-35B Lightning II Joint Strike Fighter, jatuh dalam sebuah insiden di North Carolina.



Pesawat itu jatuh tepat di luar Pangkalan Udara Korps Marinir di Beaufort pada Jumat 28 September 2018.

Dilansir dari Business Insider, jet tempur yang disebut-sebut sebagai termahal milik AS, jatuh di lokasi 8 kilometer Pangkalan Udara Beafort sebelum tengah hari.



Pilot berhasil keluar dengan selamat, namun dilaporkan menderita luka-luka.



Korps Marinir AS menggambarkan jatuhnya F-35B Lightning sebagai Kelas A, insiden serius yang menimbulkan kerugian lebih dari USD2 juta (berkisar Rp29,8 miliar).



Hingga saat ini, otoritas AS belum menyebutkan penyebab jatuhnya pesawat.



Media The Herald menyebut, Pangkalan Udara Beaufort adalah markas bagi lima skuadron F/A-18 dan satu skuadron F-35B.



Kamis kemarin, pesawat Korps Marinir AS F-35B melakukan debut perdananya dalam menggempur beberapa target kelompok militan Taliban di Afghanistan.





(WIL)