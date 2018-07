Dua Remaja di New York Jadi Korban Serangan Hiu

New York: Hiu dikenal ganas dan kerap menyerang manusia. Kali ini dua bocah di New York menjadi korban gigitan hiu.



Dalam dua insiden terpisah, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dan seorang anak perempuan berusia 12 tahun digigit oleh hiu ketika mereka sedang bermain-main di ombak.



Insiden tersebut mengakibatkan sejumlah pantai ditutup dan dua hiu ditangkap disekitar lokasi beberapa hari kemudian, walaupun tidak diketahui apakah hiu itu merupakan yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.



Seperti dilansir Sky News, Kamis 19 Juli 2018, seorang anak perempuan bernama Lola Pollina mengatakan saat konferensi pers bahwa dia sedang berada di dalam air setinggi pinggangnya dan bergegas kembali ke tepi dengan kaki yang berdarah setelah dia digigit. Adapun hiu menggigitnya diyakini berukuran 90 centimeter hingga 122 centimeter.



"Saya melihat sesuatu berada disamping saya, dan saya merasa sakit. Saya melihat sekitar dan melihat sirip," kata Pollina tentang serangan tersebut di Sailors Haven, Brookhaven.



"Aku berfikir bahwa itu hiu (yang menggigit), karena kita berada di air, jadi itu tidak mungkin harimau atau yang lainnya," imbuhnya.



Serangan hiu sangat jarang terjadi di perairan Fire Island, di mana serangan itu terjadi dan juga ditempat-tempat serupa di New York. Insiden terakhir terjadi pada tahun 1948. Ian Levine, kepala pemadam kebakaran Ocean Beach mengatakan bahwa hanya sepuluh kasus gigitan ikan hiu yang dilaporkan ke New York State.



Insiden lainnya terjadi pada kaki anak-anak yang sedang bermain boogie-boarding sejauh dua mil di Pantai Atlantique. Dia digigit oleh hiu dan gigi hiu tersebut tertancap di kakinya.



Gigi tersebut akan dicabut dan dianalisis untuk mengidentifikasi spesies dari mahluk yang menyerang bocah tersebut. (Khalisha Firsada)





(FJR)