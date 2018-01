Trump Salahkan Obama soal Kedubes Baru London

Washington: Alasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak jadi meresmikan Kedutaan Besar baru di Inggris cukup mengejutkan.



Ia menolak meresmikan karena menilai pemindahan kedubes itu merupakan kesalahan pendahulunya, Barack Obama.

"Alasan mengapa saya membatalkan kunjungan ke London karena saya tidak suka pemerintahan (Barack) Obama yang telah menjual lokasi dan kedubes terbaik di London untuk ditukar dengan kacang," tulis Trump di akun Twitter pribadinya, hari ini.



Kedubes AS yang baru saat ini dinilai Trump berada di lokasi yang buruk dan mahal, yakni USD1,2 miliar. Maka dari itu, ia tak mau menggunting pita peresmian Kedubes.



Namuj sejumlah pakar menilai ocehan Trump di Twitter tidak tepat. Dikutip dari Washington Post, Jumat 12 Januari 2018, menurut catatan Kementerian Luar Negeri AS, perpindahan lokasi itu diputuskan saat Amerika dipimpin oleh George W Bush, bukan Obama.



"Bush yang memutuskan untuk membangun sebuah kedutaan baru pada tahun 2006 dan memilih lokasi di tahun 2008," sebut catatan dari Kemlu AS.



Harga pembangunan kedubes baru di London memang telah disesuaikan dengan konstruksi bangunan. Para pejabat Kemenlu AS mengatakan, hal itu sepenuhnya dibiayai oleh penjualan properti AS di Inggris.



Hingga saat ini, belum ada reaksi dari Kantor Perdana Menteri Inggris terkait pembatalan kunjungan Trump tersebut. Namun PM Theresa May belum lama ini menegaskan bahwa Trump akan tetap datang ke Inggris.







(WIL)