Trump: Penjelasan Saudi soal Kematian Khashoggi Kredibel

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai penjelasan Arab Saudi mengenai kematian Jamal Khashoggi kredibel. Ia jug menyebut laporan Arab Saudi ini merupakan "langkah penting pertama" dalam investigasi kasus tersebut.



Sebelumnya kantor berita Kerajaan Arab Saudi, Saudi Press Agency (SPA), melaporkan bahwa Khashoggi memang tewas di Konsulat Arab Saudi pada 2 Oktober. Kala itu, lapor SPA, Khashoggi tewas usai sempat berkelahi dengan sejumlah orang di gedung tersebut.

Arab Saudi sempat membantah keras tuduhan dari Turki bahwa Khashoggi dibunuh pada awal Oktober. Namun Turki mengklaim memiliki bukti audio dan video.



Saat ditanya apakah penjelasan Arab Saudi melalui SPA itu kredibel, Trump menjawab: "Iya, iya, saya rasa begitu." "Ini masih fase awal, dan investigasi belum selesai. Tapi saya ini adalah langkah penting pertama," lanjut dia, seperti dikutip dari media AFP, Sabtu 20 Oktober 2018.



Trump menyebut meski AS ikut mengambil tindakan dalam menyelidiki kasus Khashoggi, dirinya tidak mau hal tersebut memengaruhi penjualan senjata Negeri Paman Sam ke Arab Saudi.



"Jika nanti akan ada semacam sanksi atau apapun, saya tidak ingin hal tersebut membatalkan kerja keras senilai USD110 miliar," sebut Trump, merujuk pada nilai penjualan senjata ke Riyadh.



Selama beberapa hari terakhir, Trump menyampaikan beragam pesan terkait Khashoggi. Ia pernah menyebut kemungkinan adanya "pembunuh gelap" dalam kasus Khashoggi, tapi juga menegaskan AS ingin menjaga hubungan dekat dengan Arab Saudi.



Khashoggi, seorang kolumnis untuk surat kabar The Washington Post, hilang pada awal Oktober saat memasuki gedung konsulat di Istanbul. Ia datang untuk mendapatkan sertifikat perceraian agar dapat menikah dengan tunangannya.





(WIL)