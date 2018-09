Trump Tidak Akan Hadiri KTT ASEAN dan APEC

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (KTT ASEAN) pada November mendatang.



Dalam keterangan resmi Gedung Putih, seperti dikutip dari AFP, Jumat 31 Agustus 2018, Trump akan mengirim Wakil Presiden Mike Pence untuk menghadiri acara tersebut.

"Pence akan pergi ke Singaoura untuk KTT ASEAN dan KTT Asia Timur," ucap Gedung Putih.



Setelah itu, Pence dijadwalkan terbang menuju Papua Nugini untuk pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC.



Tahun lalu, Trump menghadiri KTT ASEAN di Filipina dan juga APEC di Vietnam.



Dalam KTT ASEAN, Trump sempat kebingungan saat akan melakukan 'ASEAN WAY' atau jabat tangan ala ASEAN.



'ASEAN Way' adalah sebuah cara bersalaman khas ASEAN yang biasanya dilakukan di setiap pertemuan-pertemuan ASEAN.



Berada di tengah Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Trump tertangkap kamera kesusahan menyilangkan tangannya membentuk 'ASEAN Way.'





(WIL)