KJRI Chicago Menjadi Rumah Indonesia di Midwest AS

Chicago: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meresmikan Gedung Kantor KJRI Chicago pada Rabu 19 September.



Dalam sambutannya, Menlu Retno menyampaikan bahwa "gedung ini selayaknya dapat menjadi Rumah Indonesia, khususnya bagi masyarakat Indonesia di Amerika Serikat."

Sejak berdiri pada 1983, KJRI Chicago telah berpindah gedung sebanyak lima kali. Semuanya adalah perkantoran sewa.



Dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Sabtu 22 September 2018, Gedung Kantor KJRI Chicago yang diresmikan tersebut dibeli pada awal Januari 2018.





Menlu Retno mendapat penjelasan mengenai denah gedung. (Foto: KJRI Chicago)



Gedung ini merupakan bangunan 4 lantai seluas 1883 meter per segi, yang terletak di jalan 211 N Carpenter St, Chicago, di sebuah kawasan berkembang bernama Fulton Market.



Nantinya, KJRI Chicago akan dilengkapi Pusat Kebudayaan Indonesia dan berbagai fasilitas pelayanan kekonsuleran dan kependudukan serta perlindungan WNI.



Seluruh fasilitas ini diperuntukkan untuk menunjang pelayanan bagi 12.100 WNI yang tinggal di 13 negara bagian di wilayah akreditasi KJRI Chicago. Gedung ini juga akan menjadi pusat promosi Indonesia di wilayah Midwest AS.



Diperkirakan, gedung kantor KJRI Chicago siap beroperasi pada awal 2019.





Menlu Retno menandatangani prasasti gedung. (Foto: KJRI Chicago)



Acara peresmian dihadiri Kepala Perwakilan RI di AS, pimpinan Bank Mandiri, perwakilan lembaga keuangan Indonesia di AS dan perwakilan masyarakat Indonesia di Chicago dan sekitarnya.



"Dengan pembelian gedung sebagai aset milik negara, Pemerintah RI berusaha melakukan efisiensi anggaran. Tentunya pembelian ini dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Menlu Retno.





(WIL)