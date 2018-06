Mantan Mata-mata Korut akan Bertemu Menlu AS

New York: Pejabat Korea Utara (Korut) yang juga mantan kepala mata-mata Kim Young Chol telah tiba di New York, Amerika Serikat (AS). Dia direncanakan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.



Pertemuan Kim Young Chol dengan Pompeo dijadwalkan pada Rabu atau Kamis pekan ini. Keduanya akan membahas mengenai persiapan pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada 12 Juni.

Lewat tulisan di Twitter, Trump mengonfirmasi keduanya akan bertemu. Trump bahkan menyombongkan diri bahwa Washington memiliki tim besar untuk menyelesaikan kebuntuan masalah nuklir.



"Rapat saat ini tengah berlangsung mengenai KTT dan banyak lagi. Kim Young Chol, perwakilan dari Korea Utara tengah menuju ke New York. Ini merupakan tanggapan cepat untuk surat saya, terima kasih!" katanya, seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Rabu 30 Mei 2018.



Untuk mematangkan persiapan berjumpa dengan Kim Jong-un, Trump juga akan bertemu sekutunya, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Washington. Pertemuan tersebut akan dilakukan pada 7 Juni mendatang.



"Amerika Serikat terus aktif mempersiapkan pertemuan puncak yang diharapkan Presiden Trump dengan pemimpin Kim Jong-un di Singapura," ucap Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders.



Trump dan Kim akan bertemu di Singapura 12 Juni mendatang. Drama sebelum pertemuan sudah terjadi kala Trump sempat membatalkan rencana pertemuan tersebut.







(WIL)