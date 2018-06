AS akan Perkuat Patroli di Laut China Selatan

Washington: Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan perkuat patroli di Laut China Selatan. Hal ini akan dilakukan untuk menghadapi militer Tiongkok di perairan tersebut.



Pertimbangan ini dilakukan dua pejabat AS dan sejumlah diplomat dari negara Barat dan Asia.

"Yang kami lihat dalam beberapa pekan terakhir hanya merupakan awal, rencana yang lebih signifikan tengah disusun," kata seorang diplomat Barat, merujuk pada operasi kebebasan navigasi pekan lalu yang untuk pertama kalinya melibatkan dua kapal perang AS, seperti dikutip dari AFP, Senin 4 Juni 2018.



Langkah ini dinilai bisa melibatkan berbagai pihak dengan jumlah kapal lebih banyak dan pemantauan lebih ketat terhadap fasilitas Tiongkok di Laut China Selatan. Pasalnya, Beijing sudah menempatkan beberapa peralatan pengacau elektronik dan radar militer canggih.



Para pejabat AS juga mendorong negara sekutu dan rekanannya untuk meningkatkan pengerahan angkatan laut di perairan tersebut, sementara China memperkuat kemampuan militernya di kepulauan Paracel dan Spratly. Namun, mereka tak menyinggung kemungkinan tindakan langsung terhadap bangunan-bangunan pihak Beijing.



Pentagon masih bungkam atas kemungkinan penambahan patroli di masa mendatang. "Namun kami akan terus bekerja sama dengan negara sahabat dan sekutu untuk memastikan Indo-Pasifik yang terbuka," ucap juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Christopher Logan.



Sebelumnya, AS sempat menaruh dua kapal Angkatan Laut mereka di Laut China Selatan. Dua kapal AS, Higgins dan Antietam melintas dalam jarak 12 mil laut dari Kepulauan Paracel, pulau buatan di bagian utara perairan yang disengketakan di Laut China Selatan, di lepas pantai Vietnam.



Kehadiran dua kapal ini langsung diprotes Beijing. Mereka menganggap kehadiran dua kapal AS tersebut melanggar kedaulatan Tiongkok secara serius.





(FJR)