Orangtua Ibu Negara AS Raih Kewarganegaraan Negeri Paman Sam

Washington: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump selama ini anti dengan imigran. Namun dalam perkembangan terbaru, orangtua dari Ibu Negara AS, Melania Trump meraih kewarganegaraan AS.



Orangtua dari Melania merupakan kelahiran Slovenia, mereka resmi menjadi warga AS pada upacara naturalisasi di New York pada Kamis 9 Agustus 2018. Kabar ini dikonfirmasi pengacara imigrasi dari Viktor dan Amalija Knavs.



"Mertua Presiden Donald Trump, Viktor dan Amalija Knavs, mengambil sumpah kewarganegaraan, kata Wildes," ujar pengacara imigrasi, Michael Wildes, seperti dikutip AFP, Jumat 10 Agustus 2018.



Dia tidak menentukan berapa lama telah mengambil Knavs untuk menyelesaikan proses kewarganegaraan, atau apakah Melania Trump mensponsori residensi permanen mereka.



Trump selama ini mengambil garis keras pada kebijakan imigrasi, mengkritisi apa yang disebut rantai migrasi yang memungkinkan warga AS dinaturalisasi untuk mensponsori kerabat dekat mereka untuk tinggal permanen.



Presiden dari Partai Republik itu berargumen bahwa sistem ini mencuri pekerjaan dari warga Amerika dan mengancam keamanan nasional. Trump kemudian menyerukan sistem berbasis jasa yang lebih mengutamakan para profesional yang lebih berpendidikan dan fasih berbahasa Inggris.



Viktor Knavs,-ayah dari Melania- adalah seorang penjual mobil di Slovenia. Sementara istrinya, Amalija, bekerja di sebuah pabrik tekstil dan berusia lebih dari 70 tahun. Selama ini keduanya sudah tinggal di Amerika Serikat, menghabiskan waktu bersama putri dan cucu mereka, Barron.





