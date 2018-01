Sejak Trump jadi Presiden, Jumlah Turis ke AS Merosot

World News U.S. Flu Season Gets Into Full Swing Sabtu, 13 Jan 2018 00:52 Doctors say this year's flu season in the U.S. is moderately severe and could get worse. It's sending scores of patients to…

World News US Congress Racing Against Time to Fund Government, Save DACA Recipients Sabtu, 13 Jan 2018 00:43 The U.S. Congress has five working days left to negotiate a deal funding the government past a Jan. 19 deadline. Democrats are pushing…

Metro News Pemerintah AS akan Akhiri Lotere Green Card? Jumat, 12 Jan 2018 18:17 Perhatian media AS terhadap perundingan RUU Imigrasi lebih banyak tertuju pada program penangguhan deportasi DACA. Tapi yang juga…

Amerika Korban Longsor Lumpur di California Meningkat Jadi 17 Orang Kamis, 11 Jan 2018 15:59 Tim penyelamat menggunakan anjing dan helikopter demi mencari korban tanah longsor yang dahsyat menyebabkan setidaknya 17 orang tewas.

Amerika Trump Klaim Menang Lawan Oprah di Pilpres 2020 Rabu, 10 Jan 2018 20:02 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan mengalahkan presenter kondang Oprah Winfrey bila dia berlaga dalam pemilihan…

Amerika Longsor Hancurkan California, 13 Tewas dan 24 Hilang Rabu, 10 Jan 2018 08:37 Sampai saat ini, jalanan masih dibanjiri oleh lumpur. Tak hanya itu, rumah-rumah warga pun terendam lumpur.

Amerika PM Pakistan Sebut Bantuan dari AS Tidak Signifikan Sabtu, 06 Jan 2018 19:08 Perdana Menteri Pakistan, Shahid Khaqan Abbasi, mengaku bingung dengan ancaman Amerika Serikat (AS) untuk memotong dana.

Amerika Wilayah AS Bersiap Hadapi Cuaca Terdingin dalam Sejarah Sabtu, 06 Jan 2018 17:06 Cuaca dingin akan melanda beberapa wilayah di Amerika Serikat (AS). Diperkirakan temperatur bisa mencapai minus 35 derajat Celsius.

World News East of The Rockies, North Amerika Shivers Sabtu, 06 Jan 2018 01:42 A life threatening cold front swept across North America, bringing piles of snow and icy conditions. The National Weather Service…

World News US Suspends Security Aid to Pakistan Sabtu, 06 Jan 2018 01:42 The United States is suspending security aid and assistance to Pakistan until the country takes action against terrorists organization…

Amerika Dokter Gedung Putih Nyatakan Trump Sehat secara Mental donald trump Rabu, 17 Jan 2018 09:39 Rabu, 17 Jan 2018 09:39 Dokter Kepresidenan juga memberikan latihan kebugaran untuk Trump berupa diet dan olahraga rutin.

Amerika Polisi Venezuela Tewas saat Mengejar Pilot Antipemerintah venezuela Selasa, 16 Jan 2018 14:57 Selasa, 16 Jan 2018 14:57 Sebanyak dua petugas polisi dan beberapa 'teroris' tewas dalam sebuah operasi untuk menangkap seorang pilot helikopter.

Amerika Trump Salahkan Demokrat soal Perjanjian Imigran donald trump Senin, 15 Jan 2018 11:13 Senin, 15 Jan 2018 11:13 Trump menuduh Demokrat tidak benar-benar menginginkan perjanjian ini dibentuk.

Amerika Trump: Saya Bukan Seseorang yang Rasis imigran Senin, 15 Jan 2018 08:33 Senin, 15 Jan 2018 08:33 Trump menyebut dirinya bukan seseorang yang rasis setelah ucapan kontroversialnya menyebut imigran Afrika adalah sampah.

Amerika Pembunuhan Jurnalis, Petinggi Partai Guatemala Ditangkap kasus pembunuhan Minggu, 14 Jan 2018 20:00 Minggu, 14 Jan 2018 20:00 Julio Juarez diduga sebagai dalang dari pembunuhan sejumlah jurnalis pada 2015.