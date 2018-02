Pelaku Penembakan di Florida Terancam Hukuman Mati

Parkland: Seorang remaja yang dituduh menembak mati 17 orang di sebuah sekolah menengah atas di Florida masih diselidiki aparat keamanan. Jika terbukti bersalah, Nikolas Cruz dapat dijatuhi hukuman mati.



Penyelidikan menunjukkan Cruz ternyata pernah menyayat lengannya sendiri pada 2016. Ketika itu, dalam sebuah video, dia mengaku ingin membeli sebuah senjata api.

Cruz, 19, dituntut pasal pembunuhan usai beraksi di Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland pada Rabu. Belasan orang juga terluka dalam penembakan tersebut, yang disebut-sebut paling mematikan di area sekolah AS.



Tuntutan terhadap Cruz dapat berujung hukuman mati, meski tim jaksa belum dapat memastikannya.



Kantor berita South Florida Sun Sentinel melaporkan adanya sebuah video mengenai Cruz yang menyayat lengannya sendiri di media sosial Snapchat pada September 2016.



"Cruz menyatakan berencana membeli senjata api. Tidak diketahui untuk apa dia membeli senjata itu," kata sebuah laporan yang ditulis pejabat Departemen Anak-Anak dan Keluarga Florida, seperti disitat Eyewitness News, Minggu 18 Februari 2018.





Nikolas Cruz dalam pakaian tahanan. (Foto: AFP)



Surat kabar tersebut melaporkan, penyidik ??memutuskan Cruz yang berusia 18 tahun sudah mendapat cukup dukungan dari kalangan profesional kesehatan mental dan juga dari sekolahnya. Risiko terjadinya aksi kriminal dari Cruz dinyatakan kecil.



Biro Investigasi Federal atau FBI juga sudah mendapatkan informasi mengenai Cruz pada Januari lalu dari seorang anonim. Disebutkan kala itu Cruz berpotensi melakukan penembakan massal.



Tidak dianggap terlalu penting, FBI melewatkan informasi tersebut hingga akhirnya penembakan pun terjadi. FBI mengaku salah.



Baca: FBI Akui Gagal Antisipasi Laporan Pelaku Penembakan Florida



Sementara itu ratusan orang menghadiri sebuah demonstrasi di Fort Lauderdale, di mana para siswa dari sekolah tersebut menuntut kontrol yang lebih ketat mengenai kepemilikan senjata api. Mereka menuduh sebagian politikus AS lebih melindungi kepentingan pemilik senjata api ketimbang keselamatan anak-anak.



"Karena undang-undang senjata saat ini, orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya cintai, telah meninggal dunia," kata Delaney Tarr, senior di sekolah tersebut, dalam demonstrasi.



Dalam acara di dekatnya, para peserta mengatakan aturan yang lebih ketat tidak akan mampu mencegah penembakan massal seperti itu. Mereka menambahkan hak memiliki senjata dilindungi Amandemen Kedua dalam Konstitusi AS.









