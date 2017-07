AS Gelontorkan Dana Ekstra Rp1,8 T untuk Bantu Pengungsi Suriah

Metrotvnews.com, Washington: Amerika Serikat (AS) akan menggelontorkan dana tambahan USD140 juta atau setara Rp1,8 triliun untuk membantu sejumlah pengungsi Suriah yang saat ini berada di Lebanon.



Seperti dikutip Ashar al-Awsat, pengumuman disampaikan Kementerian Luar Negeri AS dalam kunjungan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri ke Washington, Rabu 26 Juli 2017.

Lebanon menangani sedikitnya 1,5 juta pengungsi Suriah yang melarikan diri dari zona konflik. Jumlah tersebut setara dengan 25 persen dari total populasi Lebanon.Lewat dana tambahan, AS secara total telah memberikan USD1,5 miliar kepada Lebanon untuk urusan kemanusiaan sejak konflik Suriah dimulai pada 2011.Dalam Rencana Respons Crisis, pemerintah Lebanon mengaku membutuhkan USD2,8 miliar untuk mengatasi masalah penanganan pengungsi negara tetangga.Dana bantuan AS akan digunakan untuk makanan, tempat perlindungan dan kebutuhan medis pengungsi Suriah serta masyarakat lokal Lebanon.Selain itu, bantuan juga akan digunakan untuk mendukung infrastruktur air dan limbah di Lebanon.Setelah bertemu PM Hariri belum lama ini, Presiden Donald Trump mengatakan AS akan terus mendukung militer Lebanon dalam perang melawan Islamic State (ISIS) dan grup militan lainnya."Kami mendorong negara donor lain untuk bergabung dengan kami dalam menyediakan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terkena dampak krisis Suriah," ungkap Kemenlu AS.(WIL)