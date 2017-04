AS Pertimbangkan Tembak Setiap Misil Korea Utara

Metrotvnews.com, Washington: Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan menembak jatuh setiap misil yang ditembakkan Korea Utara dalam rangkaian uji coba, ucap dua sumber militer Negeri Paman Sam kepada Guardian, Selasa 18 April 2017.



Seiring meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea akibat program nuklir dan misil Korut, Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon mencari cara untuk menekan Pyongyang agar perang tidak jadi meletus. Salah satu opsi itu adalah menembak jatuh misil dalam uji coba Korut.

Opsi itu, yang dikatakan Menhan AS James Mattis telah disampaikan kepada Kongres, belum dikonversi menjadi keputusan.Seorang pejabat AS mengatakan opsi menembak misil kemungkinan dilakukan jika Korut pada akhirnya melakukan uji coba nuklir keenam. Opsi itu akan mengirimkan pesan kepada Pyongyang bahwa Washington dapat merespons provokasi dengan aksi militer.Namun sejumlah pakar dan mantan pejabat khawatir opsi itu akan memicu eskalasi ketegangan yang tidak dapat diatasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Risiko yang mungkin terjadi adalah perang terbuka, yang akan berdampak buruk kepada negara sekutu seperti Korea Selatan dan Jepang."Saya menilai aksi (menembak misil) itu sebagai eskalasi, tapi saya tidak tahu bagaimana Kim Jong-un akan menginterpretasikannya," ucap Abraham Denmark, pejabat senior Pentagon di masa kepemimpinan Barack Obama, merujuk pada pemimpin Korut."Tapi saya khawatir dia (Kim) merasa perlu bereaksi keras agar tidak terlihat lemah," sambung dia.Kedua sumber yang menginformasikan Guardian mengatakan AS tidak akan menggunakan sistem pertahanan misil THAAD dalam menembak misil Korut. Instalasi THAAD di Korsel belum akan terjadi sebelum 9 Mei 2017, tanggal di mana Seoul menggelar pemilihan umum presiden.Alih-alih THAAD, kedua sumber itu menyebut AS akan mencoba menembak misil Korut dengan sistem Aegis yang terpasang di atas kapal perang tipe destroyer. Opsi lainnya adalah meminta Jepang menggunakan sistem pertahanannya untuk menembak misil Korut yang terbang melintasi perairan Negeri Sakura.(WIL)