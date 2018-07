Tiga Orang Tewas dalam Penembakan di New Orleans

New Orleans: Tiga orang tewas dan tujuh lainnya terluka dalam penembakan massal di New Orleans, Amerika Serikat, Sabtu 28 Juli 2018 malam waktu setempat.



Polisi mengatakan dua pria bersenjata menembak secara acak ke kerumunan orang sekitar pukul 10.30 waktu setempat.

Penembakan terjadi di lokasi sekitar 4,8 kilometer dari distrik yang banyak dihuni orang keturunan Prancis di New Orleans.



Tiga orang yang tertembak di lokasi dinyatakan meninggal dunia, sementara tujuh lainnya dilarikan ke rumah sakit setempat. Detail kondisi ketujuh korban luka belum diketahui.



"Tidak ada tempat di New Orleans untuk kekerasan semacam ini," kata Wali Kota New Orleans, LaToya Cantrell, di laman Twitter.



"Saya berbicara untuk semua orang di kota ini. Kami merasa jijik dan marah besar terhadap aksi kekerasan," lanjut dia, seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu 29 Juli 2018.



Hingga saat ini, belum ada informasi lain dari kepolisian New Orleans, baik mengenai pria bersenjata atau motif di balik penembakan.





(WIL)