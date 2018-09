Trump Tak Ingin Desak Korut Secepatnya Lakukan Denuklirisasi

New York: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan tidak akan membuat Korea Utara (Korut) buru-buru untuk melakukan denuklirisasi. Dia menuturkan akan menghormati semua proses denuklirisasi.



Trump menambahkan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tengah mempersiapkan kunjungan ke Pyongyang bulan depan.



"Saya pikir kami benar-benar akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Tapi kami tidak akan memainkan permainan waktu," kata Trump Rabu selama konferensi pers di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dilansir dari laman Korea JoongAng Daily, Kamis 27 September 2018.



Dia melanjutkan tidak masalah berapa banyak waktu yang terbuang untuk proses denuklirisasi tersebut. Pernyataan Trump ini datang sepekan setelah Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in mengungkapkan ia diberitahu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bahwa rezim itu bersedia menyerahkan persenjataan nuklirnya pada akhir masa jabatan Trump pada Januari 2021.



Pompeo dengan cepat menindaklanjuti pernyataan itu dengan menyampaikan undangan kepada pejabat Korea Utara untuk bertemu di New York dan Wina.



"Pertemuan ini akan menandai awal negosiasi untuk mengubah hubungan AS-Korut melalui proses denuklirisasi cepat yang akan selesai pada Januari 2021," tukasnya pada 19 September lalu.



Beberapa jam sebelum Trump membuat pernyataan tersebut, Pompeo mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho di New York. Ri menyampaikan undangan dari Kim untuk Pompeo agar mengunjungi Pyongyang bulan depan.



Pompeo telah melakukan tiga kunjungan ke Pyongyang tahun ini. Pertama pada awal April sebelum pertemuan Moon-Kim yang pertama, lainnya pada Mei lalu sebelum pertemuan Moon-Kim kedua, dan terakhir pada Juli setelah KTT Trump-Kim di Singapura.





(FJR)