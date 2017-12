Menlu AS Tegaskan Korut Harus Buktikan Diri Jika Ingin Berdialog

New York: Korea Utara (AS) harus mampu membuktikan diri mereka jika memang ingin bernegosiasi dan berdialog, ungkap Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson, Jumat 15 Desember 2017.



Pernyataan tegas ini berbeda dari ucapan Tillerson sebelumnya yang siap berdialog dengan Korut tanpa syarat apapun.

Tillerson mengatakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) bahwa "perilaku mengancam dari Korut harus diakhiri sebelum dialog dapat dimulai." Pernyataan ini keluar usai Tillerson mendapat arahan dari Presiden AS Donald Trump untuk memperkuat posisinya terkait isu Pyongyang.



"Korut harus membuktikan diri mereka. Gelombang tekanan (kepada Korut) harus diteruskan hingga denuklirisasi dapat tercapai," tegas Tillerson di New York, seperti dilansir AFP.



"Kami di sini akan terus memastikan saluran komunikasi tetap dibuka," lanjut dia.



"AS akan menggunakan semua cara yang diperlukan untuk membela diri dari agresi Korut. Namun kami tetap berharap diplomasi dapat menghasilkan resolusi," ungkap Tillerson.



Menurut versi teks pidato awal, Tillerson seharusnya mengulangi pernyataan terdahulu bahwa dirinya siap berdialog dengan Korut tanpa syarat. Namun kalimat tersebut tidak digunakan dalam pidato.



Saat ditanya mengenai pidatonya, Tillerson berkata bahwa "Korut tahu ada di mana pintu (komunikasi) itu. Mereka tahu harus melangkah ke mana jika ingin berdialog," sebut dia.





