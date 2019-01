Ivanka Trump Tak Dicalonkan sebagai Presiden Bank Dunia

Washington: Seorang pejabat Gedung Putih memastikan bahwa Ivanka Trump tidak akan dicalonkan menjadi Presiden Bank Dunia. Pejabat anonim ini menegaskan kabar yang beredar, salah.



"Laporan itu salah. Yang benar adalah Ivanka Trump akan membantu mengelola pemilihan kandidat Amerika Serikat dari Presiden Donald Trump untuk posisi Presiden Bank Dunia," kata pejabat tersebut, dikutip dari AFP, Selasa 15 Januari 2019.

Ia menambahkan, Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney yang meminta Ivanka untuk membantu memilih kandidat dari AS.



Dewan Eksekutif Bank Dunia menyatakan akan mulai menerima nominasi terhitung 7 Februari 2019. Para kandidat harus berkomitmen untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan dan reformasi 2030 berdasarkan rencana modal 2018.



The Financial Times pertama kali melaporkan bahwa Ivanka Trump akan diproyeksikan menjadi Presiden Bank Dunia, menggantikan Jim Yong-kim yang mendadak mengundurkan diri.



Namun, kabar adanya nama Ivanka di daftar calon Presiden Bank Dunia, mendapat kecaman dari warganet di sosial media.



Sementara itu, banyak kandidat yang diproyeksikan untuk menggantikan Jim, salah satunya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan mantan Menteri Keuangan Nigeria Ngozi Okonjo-Iwela.





