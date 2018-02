Penasihat Trump Sebut Intervensi Rusia Tak Terbantahkan

Washington: Penasihat keamanan nasional untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, HR McMaster, mengatakan bahwa campur tangan Rusia dalam pemilihan umum presiden AS pada 2016 "tidak terbantahkan."



McMaster berbicara setelah Robert Mueller, Jaksa Khusus penyelidikan intervensi Rusia, mengungkapkan rincian baru tentang operasi rahasia Rusia terhadap politik AS. Rincian disebutkan dalam dakwaan AS terhadap 13 warga Rusia yang terlibat operasi tersebut.

"Seperti yang bisa Anda lihat dalam surat dakwaan FBI, bukti-buktinya sekarang benar-benar tidak terbantahkan dan tersedia untuk semua di ranah publik," sebut McMaster dalam Konferensi Keamanan Munich, Jerman, seperti disitir Guardian, Minggu 18 Februari 2018.



"Padahal di masa lalu, hal seperti ini sulit terjadi," tambah dia.



Ia berbicara tidak lama usai Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berbicara di acara yang sama.



"Selagi (semua) tuduhan ini tidak dibarengi fakta, maka kami anggap hanya sebagai omong kosong," ujar Lavrov.



AS terus menyerang Rusia di acara tersebut, kali ini datang dari Direktur Intelijen Nasional AS, Dan Coats. "Saya heran, orang-orang Rusia datang ke konferensi ini setiap tahunnya dan menolak fakta tersebut," sebut dia.



Menurut dakwaan itu, sejumlah warga Rusia dalam operasi ini menyamar sebagai masyarakat AS di Facebook, Twitter, YouTube dan Instagram. Mereka kemudian mengunggah banyak konten yang memengaruhi "warga AS dalam jumlah signifikan."







