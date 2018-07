AS Tolak Permintaan UE soal Sanksi Ekonomi Iran

Washington: Amerika Serikat menolak permintaan dari Uni Eropa untuk memberikan pengecualian terhadap negara-negara anggotanya yang akan terkena dampak dari sanksi ekonomi terhadap Iran.



Dalam sepucuk surat kepada pejabat UE, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan Washington ingin memaksimalkan tekanan terhadap Iran, saat serangkaian sanksi mulai diberlakukan bulan depan.

"Kami akan berusaha memberikan tekanan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rezim Iran," kata surat itu, menurut NBC News, seperti disitat dari UPI, Senin 16 Juli 2018.



Surat itu menambahkan, AS "tidak dalam posisi membuat pengecualian atas kebijakan, kecuali dalam keadaan yang sangat spesifik." Pengecualian hanya akan dibuat atas alasan kemanusiaan.



Para menteri asal Jerman, Prancis, Inggris, dan badan pemerintah UE telah meminta pengecualian kepada AS untuk bisnis di bidang keuangan, energi, dan perawatan kesehatan.



UE menjadi mitra dagang terbesar kedua Iran dengan ekspor senilai hampir USD13 miliar ekspor tahun lalu.



Seorang diplomat UE mengatakan kepada Financial Times bahwa sanksi dan keputusan pemerintah Trump untuk mundur dari kesepakatan Iran 2015 merugikan bagi pengendalian program nuklir Iran.



"Kami rasa itu tidak membantu dalam kaitannya dengan situasi di Iran," kata diplomat itu.





