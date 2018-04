Gubernur Sumbar Ajak Pengusaha AS Investasi di Energi dan Wisata

Chicago: Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno ajak pengusaha Amerika Serikat untuk berinvestasi di bidang energi dan wisata. Hal ini disampaikan dalam Forum Bisnis bertajuk "Business Opportunities in West Sumatera" yang diselenggarakan pada Senin 26 Maret 2018 di Chicago, AS.



Dalam acara yang digagas KJRI Chicago ini, Gubernur Irwan Prayitno menjelaskan bahwa sektor energi terbarukan di Sumbar, yakni geothermal dan hydropower, memiliki prospek kerja sama yang cerah.

Sementara di sektor wisata, kawasan Mentawai dan Mandeh menyimpan potensi pengembangan yang luar biasa. Hal ini seiring dengan makin terbukanya akses transportasi ke kedua kawasan tersebut.



"Kami siap mendukung pengusaha Amerika Serikat, khususnya di kawasan Midwest, untuk memanfaatkan peluang investasi di Sumatera Barat," terang Gubernur Irwan Prayitno, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Minggu 1 April 2018.



Kegiatan Forum Bisnis ini dihadiri Illinois Chamber of Commerce dan 30 orang pengusaha AS yang bergerak di sektor energi, wisata, infrastruktur dan industri makanan. Terdapat ketertarikan khusus dari para pengusaha industri makanan yang hadir terhadap rendang dan hasil industri perikanan Sumatera Barat.



"Reformasi ekonomi telah mendorong peningkatan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari membaiknya berbagai indikator makro ekonomi Indonesia," kata Konsul Jenderal RI Chicago Rosmalawati Chalid kepada para hadirin.



"Kondisi inilah membuat berbagai lembaga dunia, seperti S&P dan Fitcha Ratings, menyatakan Indonesia sebagai negara tujuan investasi," lanjutnya.



AS merupakan salah satu investor asing terbesar di Indonesia, dengan nilai investasi mencapai USD 1,99 miliar (setara Rp 27,5 triliun) di tahun 2017. Terdapat kenaikan sebesar 71% dari nilai investasi di tahun 2016.



Untuk wilayah Midwest sendiri, terdapat 23 perusahaan yang telah berinvestasi di Indonesia, antara lain Cargill, GM dan Boeing.







(WIL)