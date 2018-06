Trump akan Temui PM Jepang Sebelum Bertemu Kim Jong-un

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menemui Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Lewat sambungan telepon, keduanya berencana bertemu sebelum pertemuan puncak AS dengan Korea Utara (Korut).



Pernyataan Gedung Putih mengatakan keduanya akan membahas mengenai Korut, termasuk untuk membuat Pyongyang menghentikan program nuklirnya secara permanen.

"Keduanya berbicara lewat telepon dan bersama-sama menegaskan harus berhasil untuk mencapai penanggalan lengkap dan permanen senjata nuklir, kimia dan biologis Korut serta program misil balistik," demikian pernyataan Gedung Putih, dilansir dari laman AFP, Selasa 29 Mei 2018.



Namun, Gedung Putih tidak memberikan rincian tentang kapan pertemuan Trump-Abe kemungkinan akan terjadi, tetapi kedua pemimpin akan menghadiri pertemuan G7 dari kekuatan industri besar yang berlangsung dari 8-9 Juni di Kanada. Media Jepang juga mengutip pejabat pemerintah yang mengatakan Abe akan mengunjungi Washington untuk melakukan pembicaraan dengan Trump sebelum pertemuan G7.



Sebelumnya, kantor berita Jepang, Kyodo mengutip Abe yang mengatakan kedua pemimpin setuju bekerja sama membuat pertemuan puncak antara presiden AS dan pemimpin Korut menjadi lebih berarti.



Trump pekan lalu menarik diri dari pertemuan puncak dengan Kim, yang direncanakan pada 12 Juni di Singapura. Namun, ia telah mempertimbangkan kembali tentang pertemuan tersebut.



Para pejabat AS dan Korut mengadakan rapat untuk perinciannya. Kim mengutus orang terpercayanya untuk ke AS dan Singapura dalam rangka memastikan pertemuan ini berjalan lancar.



Kemenlu AS juga mengatakan para pejabat AS dan Korut telah bertemu di Panmunjom, sebuah desa di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang membentang di sepanjang perbatasan bersenjata antara Korea Utara dan Korea Selatan.





(FJR)