Dubes RI Ajak Pebisnis Meksiko Investasi di Indonesia

Mexico City: Duta Besar RI untuk Meksiko Yusra Khan mengajak para pebisnis Meksiko memperluas kerja sama di Indonesia. Ajakannya ini dikaitkan dengan dinamika politik dan ekonomi di kedua negara.



"Saya mengajak pebisnis Meksiko untuk memperluas kerja sama dan kepentingan bisnis di luar kawasan Amerika Utara," ucapnya, seperti dikutip dari pernyataan KBRI Meksiko yang diterima Medcom.id, Jumat 20 Juli 2018.

Ajakan tersebut diungkapkan dalam acara Indonesia Trade and Investment Day (IITD) 2018. Acara ini sudah digelar empat kali, bekerja sama dengan Indonesia Trade Promotion Centre Mexico City.



Tema tahun ini menghadirkan pebisnis disesuaikan dengan industri yang tengah tumbuh di Indonesia. Lagipula, kata Yusra, mereka berniat memperluas pasar ke non tradisional.



Perwakilan dari industri kelapa sawit dan bio-diesel, industri suku cadang kendaraan bermotor dan industri kertas telah sengaja didatangkan ke Meksiko untuk bisa membuka potensi bisnis dengan pihak-pihak di Meksiko. Selain itu Kepala Indonesia Investment Promotion Centre di New York dan Wakil Kepala ITPC Mexico City juga telah memberikan paparan tentang ekonomi Indonesia (potensi investasi dan perdagangan).



Perdagangan Indonesia-Meksiko hingga 2017 mencapai USD1,49 miliar dengan surplus Indonesia sebesar USD1,2 miliar. Sementara itu, beberapa produk utama Indonesia, seperti suku cadang kendaraan bermotor, produk alas kaki, besi dan baja, serta produk makanan jadi.





(FJR)