AS Minta Arab Saudi Transparan soal Hilangnya Khashoggi

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyerukan adanya investigasi menyeluruh dan terbuka dari Arab Saudi terhadap kasus hilangnya seorang jurnalis bernama Jamal Khashoggi. Khashoggi dilaporkan hilang usai memasuki gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pekan kemarin.



Turki menuduh Arab Saudi telah membunuh Khashoggi. Riyadh membantah keras tuduhan tersebut, dan mengklaim sang jurnalis telah meninggalkan gedung konsulat.

"Kami menyerukan kepada pemerintah Arab Saudi untuk mendukung investigasi menyeluruh atas hilangnya Khashoggi dan transparan mengenai hasilnya," ucap Pompeo, seperti dilansir dari kantor berita AFP, Senin 8 Oktober 2018.



Ia menambahkan sejumlah pejabat Kemenlu AS telah berbicara dengan Arab Saudi via saluran diplomatik mengenai masalah ini.





Pernyataan Pompeo keluar usai Presiden AS Donald Trump menyinggung kasus Khashoggi. Ia mengaku tidak senang mendengar berbagai spekulasi mengenai hilangnya jurnalis yang sering mengkritik Kerajaan Arab Saudi tersebut.



"Saat ini, tidak ada yang tahu apa-apa soal ini. Ada banyak cerita buruk seputar ini, dan saya tidak suka itu," ungkap Trump.



Isu ini mengancam hubungan baik antara Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman dengan Trump. Khashoggi dikenal sebagai jurnalis yang sering mengkritik kebijakan Pangeran Mohammed.



Selama ini, Khashoggi pernah beberapa kali menuliskan artikel di kolom opini Washington Post. Surat kabar tersebut menegaskan jika Khashoggi terbukti telah dibunuh, maka hal itu merupakan "tindakan keji dan brutal."



Hatice Cengiz, tunangan Khashoggi, mengaku mengantarnya ke gedung Konsulat Arab Saudi pada Selasa kemarin. Khashoggi pergi ke sana untuk mendapatkan sebuah dokumen yang menyatakan dirinya telah bercerai dengan mantan istri.



Cengiz mengaku menunggu di luar gedung selama 11 jam, namun Khashoggi tak kunjung keluar.





