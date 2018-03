Gedung Putih akan Bantu Persenjatai Staf Sekolah

Washington: Pemerintahan Presiden Donald Trump akan meningkatkan bantuan kepada sejumlah negara bagian yang ingin mempersenjatai staf sekolah. Ini merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat mencegah terjadinya penembakan massal di sekolah dan institusi pendidikan lainnya.



Setelah terjadinya penembakan massal di sebuah sekolah di Florida pada 14 Februari, Presiden AS Donald Trump menilai tragedi semacam itu tidak akan terjadi jika guru atau staf sekolah memegang senjata api.

Ide kontroversial ini hanya menarik sedikit dukungan dari seluruh tenaga pengajar di Negeri Paman Sam.



"Kami berkomitmen bekerja cepat karena tidak ada waktu yang boleh terbuang percuma," kata Menteri Pendidikan AS Betsy DeVos, yang akan menjabat kepala komisi federal keselamatan sekolah. seperti dilansir AFP, Minggu 11 Maret 2018.



Langkah lain untuk mencegah penembakan massal adalah aturan sementara "perintah perlindungan risiko," yang kini sudah diterapkan Florida dengan dibantu Washington.



Lewat aturan sementara ini, petugas keamanan dapat mengambil senjata api dari seseorang yang dinilai berpotensi mengancam masyarakat.



"Aturan ini untuk mencegah orang-orang semacam itu untuk membeli senjata baru," ujar Andrew Bremberg, asisten presiden di Dewan Kebijakan Domestik.



Chuck Schumer, pemimpin senat dari Partai Demokrat, menilai sejumlah kebijakan yang diambil pemerintahan Trump saat ini seperti "didesain agar tidak membuat NRA marah."



NRA adalah Asosiasi Senjata Api Nasional AS yang menentang keras adanya aturan ketat mengenai kepemilikan senjata api.



Terkait senjata api, Lily Eskelsen Garcia dari Asosiasi Edukasi Nasional AS (NEA), mengatakan bahwa para pengajar dan orangtua "menolak keras ide mempersenjatai guru atau staf sekolah."









