Terinspirasi ISIS, Remaja AS Berencana Bunuh Paus Fransiskus

Metrotvnews.com, New Jersey: Seorang remaja asal New Jersey mengaku bersalah atas sebuah plot terinspirasi kelompok militan Islamic State (ISIS) untuk membunuh Paus Fransiskus yang berkunjung ke Amerika Serikat (AS) pada 2015.



Kementerian Hukum AS mengatakan Santos Colon, 15 tahun saat itu, berusaha merekrut seorang penembak jitu atau sniper untuk menembak Fransiskus yang menggelar misa di Philadelphia pada 27 September 2015. Colon juga berencana meledakkan beberapa bom.

Dalam percobaan pembunuhan itu, Colon menemukan seorang sniper, yang ternyata adalah seorang agen Biro Investigasi Federal (FBI) yang sedang menyamar dengan mengenakan pakaian biasa. Colon ditangkap 12 hari sebelum Hari-H."Colon mendekati seseorang yang dia yakini sebagai sniper, tapi pada kenyataannya dia adalah karyawan FBI. Ia merencanakan plot pembunuhan dengan seorang sumber dari FBI, dan sempat memintanya membeli material untuk membuat bahan peledak," ujar Kementerian Hukum AS, seperti dilansir AFP, Senin 3 April 2017.Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa Colon beraksi sebagai bentuk dukungan terhadap ISIS. Ia juga disebut telah menggunakan nama Ahmad Shakoor untuk melancarkan aksi membunuh Fransiskus.Berusia 17 tahun saat ini, Colon mengaku bersalah sebagai orang dewasa terhadap pasal pelanggaran menyediakan dukungan kepada grup teroris. Atas pengakuan ini, jaksa melepaskan tiga dakwaan lainnya yang dijatuhkan sewaktu Colon masih remaja.Pengadilan di New Jersey tidak menyebutkan secara detail bagaimana Colon bisa tertarik terhadap ISIS dan bagaimana cara dirinya berkomunikasi dengan grup ekstremis tersebut.Karena terbukti bersalah, Colon terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun hukuman baru akan dijatuhkan pada 2021 karena dia harus menjalani perawatan psikologis. Dalam persidangan, Colon mengaku pernah menjadi seorang pasien rumah sakit jiwa di masa lalu.(WIL)