Menlu Retno Bertemu Menlu AS Bahas Kerja Sama Kontraterorisme

Washington: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan kembali kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Topik ini menjadi bahasan utama ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.



Pertemuan keduanya dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri AS di Washington. Terlihat, Pompeo dengan hangat menyambut kedatangan Menlu Retno.

"Keduanya menyetujui bahwa AS dan Indonesia harus terus bekerja sama sebagai dua negara demokrasi besar, mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," sebut keterangan tertulis dari Kemenlu AS yang diterima Medcom.id, Rabu 6 Juni 2018.



"Menlu Pompeo dan Menlu Retno juga membahas masalah-masalah regional seperti isu Korea Utara (Korut) dan Laut China Selatan dan berkomitmen untuk memperdalam kerja sama kontraterorisme," lanjut pernyataan itu.



Namun, tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai isu-isu sensitif yang dibahas keduanya.



Sebelum bertemu Pompeo, Menlu Retno terlebih dahulu menyambangi Markas Besar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York untuk kempanye pencalonan Indonesia di Anggota Tidak Tetap DK PBb periode 2019-2020.



Pada 9 Juni nanti, akan dilakukan pemungutan suara di mana Indonesia akan melawan Maladewa. Indonesia sebelumnya pernah menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.





(FJR)