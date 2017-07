Dibayangi Isu Kedekatan dengan Rusia, Trump Rombak Tim Hukumnya

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Donald Trump merombak tim hukumnya sebagai antisipasi langkah perkembangan penyelidikan dari utusan khusus Robert Mueller, yang tengah menyelidiki keterkaitannya dengan pihak Rusia.

Upaya tersebut dilakukan sehari setelah Trump mengimbau langkah agresif kepada para penyidiknya. Pihak Trump menyebutkan bahwa tim Muller memiliki konflik kepentingan dan mengingatkan penyelidik bahwa pemeriksaan terhadap keuangan keluarganya sangat tidak tepat.

pengacara pribadi Trump, Marc Kasowitz, yang menjadi pengacara utama dalam kasus keterkaitan dengan pihak Rusia, menunjukkan bahwa perannya kian melemah.

Sumber lain menyatakan perombakan tersebut dikarenakan Kasowitz lebih akan dipusatkan di Washington.

Sebaliknya, pengacara John Dowd, bersama dengan Jay Sekulow, akan masuk menjadi pengacara pribadi utama Presiden untuk penyelidikan tersebut, dan Dowd akan memimpin.

Dengan posisi mereka yang berada di luar Gedung Putih hubungan kedua pengacara tersebut dengan Presiden akan dilindungi oleh hak istimewa pengacara-klien yang diberikan kepada setiap warga AS.

Sedangkan Ty Cobb akan memimpin penyelidikan Rusia di Gedung Putih saat mulai resmi melakukan tugasnya pada 31 Juli.

The New York Times dan The Washington Post melaporkan pada Kamis 20 Juli, tim hukum Trump berupaya untuk tetap bernegosiasi dengan Mueller dalam penyelidikan ini.

"Di lain pihak, Mark Corallo mengundurkan diri dari posisinya sebagai juru bicara tim hukum strategis Trump," tegas pejabat administrasi senior kepada CNN, Sabtu 22 Juli 2017.

Pengunduran dirinya terjadi setelah beberapa minggu ketegangan yang muncul antara Gedung Putih dengan tim hukum Presiden.

Trump menganggap bahwa beberapa pekan terakhir ini tim hukumnya belum melakukan yang cukup untuk mengalahkan tuduhan yang terkait. Dia menuding penyelidikan tersebut sebagai "perburuan penyihir".

Tim hukum mengeluhkan tanggapan presiden dan Gedung Putih atas penguakan kasus Rusia. Termasuk pula dengan saran agar Presiden Trump tidak membahas kasus ini ke publik atau Twitter, yang selalu ditolak mantan pengusaha properti itu. (Ratu Tiara Sari).

(FJR)