AS Kaji Beragam Opsi di DK PBB untuk Tekan Korut

Metrotvnews.com, New York: Amerika Serikat (AS) mengkaji beragam opsi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara atas provokasi uji coba nuklir dan misil balistik.



"Aksi-aksi DPRK sejak uji coba nuklir terakhir mereka telah membuat kami untuk mempertimbangkan berbagai langkah yang dapat meningkatkan tekanan," ujar juru bicara misi AS di PBB, Selasa 2 Mei 2017.

"Kami sedang mengkaji beragam opsi untuk merespons serangkaian provokasi ini bersama rekan-rekan kami di DK PBB," sambung dia, seperti disitat AFP.Para diplomat PBB mengatakan AS sedang berdiskusi dengan Tiongkok atas respons DK, termasuk kemungkinan penjatuhan sanksi baru terhadap Korut, terkait peluncuran misil balistik pada Sabtu lalu.AS awalnya hanya merilis pernyataan kecaman, namun diskusi di DK PBB beralih ke penjatuhan serangkaian sanksi dan juga kemungkinan adanya kerangka resolusi dengan langkah-langkah yang lebih keras.Korut meluncurkan misil balistik pada Sabtu, yang disebut AS dan Korea Selatan berakhir gagal beberapa menit setelah diluncurkan. Peluncuran dilakukan hanya beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mendesak DK PBB menjatuhkan serangkaian sanksi baru terhadap Pyongyang.Rezim Korut di bawah Kim Jong-un berusaha mengembangkan teknologi misil jarak jauh yang dapat membawa hulu ledak nuklir ke dataran utama Negeri Paman Sam.Sejauh ini, Korut telah melakukan lima kali uji coba nuklir sejak 2006, dua di antaranya dilakukan tahun lalu.Washington berulang kali mendesak adanya serangkaian sanksi dari PBB, namun juga menginginkan agar Tiongkok -- mitra dagang utama Korut -- untuk mengambil sikap yang lebih tegas."Tiongkok sangat khawatir dan mereka meningkatkan tekanan," kata seorang diplomat di PBB. "Menurut saya, sikap mereka (terhadap Korut) telah berubah," lanjutnya.Sejak sebelas tahun terakhir, DK PBB telah menjatuhkan sebelas set sanksi terhadap Pyongyang -- dua diadopsi tahun lalu -- untuk meningkatkan tekanan secara signifikan dan memutus penghasilan negara yang dibutuhkan Kim untuk program militernya.Senin kemarin, Korut mengaku akan menggelar uji coba nuklir "kapan dan dimana saja" sesuai arahan Kim Jong-un.(WIL)