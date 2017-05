Dubes AS untuk PBB: Kim Jong-un Sakit Jiwa

Metrotvnews.com, New York: Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley menyampaikan rasa prihatinnya terhadap peluncuran terbaru uji coba misil balistik Korea Utara (Korut).



Bahkan, ia tak segan menyebut pemimpin Korut, Kim Jong-un mengidap penyakit jiwa dan mengalami paranoia yang menyebabkan ia berpikir secara aneh.

"Sepertinya Anda harus masuk ke dalam kepala Kim Jong-un untuk mengetahui sebenarnya apa yang ia pikirkan," kata Haley, seperti dikutip Reuters, Senin 15 Mei 2017."Kim sangat khawatir dan paranoia dengan setiap hal dan semua hal di sekelilingnya," tutur dia.Haley menambahkan, AS akan bekerja sama lebih baik dengan Tiongkok, yang merupakan sekutu utama Korut, dan seluruh komunitas internasional untuk menghentikan program misil Korut.Dia lalu menegaskan, Washington akan terus memperkuat tekanannya terhadap Pyongyang.Sebelumnya, Kim telah mengeluarkan ancaman untuk AS agar tidak sombong dan berhenti mencampuri urusan Korut."AS seharusnya tidak salah menilai bahwa kenyataannya wilayah mereka bisa dijangkau oleh kami (Korut)," kata Kim, seperti dilaporkan kantor berita resmi Korut, KCNA.Kim menambahkan, jika AS coba-coba memprovokasi Korut, ia akan segera meluncurkan misil balistik antarbenua yang diperkirakan akan sampai ke Washington.(WIL)