Melania 'Selamatkan' Trump di Tengah Alunan Lagu Nasional

Metrotvnews.com, Washington: Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump 'menyelamatkan' suaminya dari situasi memalukan lewat sebuah senggolan dalam perayaan Paskah tahunan di Gedung Putih, Washington, Senin 17 April 2017.



Saat lagu nasional AS diputar, Melania terlihat menyenggol Donald Trump yang tidak meletakkan tangannya di dada -- sebuah gestur khas sepanjang momen The Star Spangled Banner.

Ketika itu, Melania dan Trump berdiri bersama anak mereka, Barron, Sersan Gunnery Sara Sheffield dan Kelinci Paskah di balkon Gedung Putih.Seperti dikutip The New Daily, Melania dan Barron meletakkan tangan mereka di bagian dada, sementara Trump tidak. Melania bertindak cepat dan menyenggol suaminya. Momen itu tertangkap kamera oleh sejumlah jurnalis.Tidak meletakkan tangan di dada saat lagu nasional AS diinterpretasikan sebagai tanda kurang hormat atau memprotes pemerintah.Atlet AS Gabby Douglas dikecam karena secara tak sengaja tidak meletakkan tangannya di dada saat pemutaran lagu nasional di Olimpiade Rio tahun lalu.Mantan presiden Barack Obama juga dituduh tidak patriotik setelah muncul sebuah foto pada 2007 yang memperlihatkan dirinya berdiri dengan dua tangan di samping saat pemutaran lagu nasional.Momen tak biasa lainnya terjadi setelah itu. Seorang bocah meminta Trump menandatangani topi bertuliskan "Make America Great Again" -- jargon sang presiden di masa kampanye.Trump menandatanganinya, tapi kemudian melemparkan topi itu ke kerumunan orang. Tidak diketahui apa maksud dari Trump.(WIL)