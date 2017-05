Pengawal Presiden Turki Terlibat Bentrok dengan Pedemo di AS

Metrotvnews.com, Washington: Kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memicu terjadinya bentrokan. Sembilan orang dilaporkan terluka dalam kejadian ini.

Insiden terjadi di kediaman Duta Besar Turki di Washington. Dua orang dilaporkan ditangkap dalam kejadian tersebut.

Keributan berlangsung ketika pengawal Erdogan menyerang para pengunjuk rasa pendukung Partai PYD. Video menunjukkan seorang pengawal menendang pengunjuk rasa, saat polisi hendak menghentikan mereka.

"Bentrokan terjadi antara kedua kelompok. Dua orang ditangkap, termasuk salah satu yang didakwa menyerang anggota polisi," ujar Juru Bicara Kepolisian Metropolitan Dustin Sternbeck, seperti dikutip AFP, Rabu 17 Mei 2017.Insiden ini terjadi di saat Erdogan melakukan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Pihak Kementerian Luar Negeri AS menolak mengomentari bentrokan ini.Trump dan Erdogan berdiri bersama di Gedung Putih dan berjanji untuk memperkuat hubungan kedua negara, yang sempat memanas. Erdogan sebelumnya mendesak AS agar tidak mempersenjatai milisi Kurdi.Namun dalam pertemuan ini kedua kepala negara mencoba mengubur perbedaan mereka dan memperbarui persekutuan kunci antara NATO dengan Turki. Kedua pemimpin mengeluarkan pujian antara satu sama lain."Tentu saja kemenangan Trump membawa kebangkitan harapan baru bagi Turki dan seluruh kawasan. Kami sadar Pemerintah AS yang baru tidak akan membiarkan harapan berujung sia-sia," tutur Erdogan saat konferensi pers bersama Trump.Sementara Trump memuji kontribusi Turki kepada dunia Barat. "Kami menghadapi ancaman terorisme dan bersama kami akan memberantas ancaman tersebut," tegas Trump.