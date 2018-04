AS Peringati 50 Tahun Kematian Martin Luther King

Memphis: Warga Amerika Serikat (AS) hari ini memperingati 50 tahun kematian Martin Luther King Jr. Pada 4 April 1968 lalu, pendeta sekaligus pemenang hadiah Nobel Perdamaian tersebut tewas ditembak oleh supremasi kulit putih.



Ratusan orang Amerika, terutama warga kulit hitam, turut serta dalam pawai yang digelar di Memphis, Tennesse. Putra King, yakni Martin Luther King III, juga ikut dalam pawai tersebut.

Lonceng dibunyikan sebanyak 39 kali sekitar pukul 18.01, sewaktu King ditembak di Memphis, untuk menghormati ikon perubahan kehidupan kulit hitam di Amerika.



"Ketika kami melihat hubungan ras, kami telah membuat kemajuan yang signifikan 50 tahun ini. Tetapi kami tidak berada di tempat yang kami inginkan," kata King III, dikutip dari AFP, Kamis 5 April 2018.



Namun, dia menambahkan ayahnya akan sangat bangga atas gerakan aktivis hari ini, seperti gerakan antikekerasan dan rasialisme Black Lives Matter, kampanye #MeToo untuk hak-hak perempuan, dan gerakan para siswa yang menolak kekerasan bersenjata.



"Dia akan tahu bahwa kita sebagai bangsa dapat, harus, dan akan berbuat lebih baik," tambahnya.



Video penghormatan kepada King juga disampaikan oleh Barack Obama, presiden kulit hitam pertama di AS, di mana ia mengatakan, adanya perubahan untuk kulit hitam dimulai dari pengorbanan King.



Martin Luther King dikenal sebagai aktivis radikal yang terus mengampanyekan antikekerasan. Selain itu, dia juga berkampanye tentang kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan perang AS di luar negeri.



Tanggal kelahirannya, 15 Januari dirayakan sebagai hari libur AS. Selain itu, juga didirikan patung setinggi 30 kaki di menara miliknya di Washington sebagai penghargaan atas perjuangannya.





