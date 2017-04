AS: Tidak Ada Perdamaian di Suriah sebelum Assad Dilengserkan

Metrotvnews.com, New York: Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, mengatakan bahwa perubahan rezim di Suriah adalah salah satu prioritas pemerintahan Presiden Donald Trump.



Dalam wawancara dengan CNN, yang akan ditayangkan Minggu 9 April 2017 waktu AS, Haley mengatakan bahwa prioritas kebijakan luar negeri Trump adalah mengalahkan kelompok militan Islamic State (ISIS), mendorong pengaruh Iran dari Suriah dan melengserkan Presiden Bashar al-Assad.

"Tidak ada opsi di mana solusi politik akan terjadi saat Assad masih menjadi kepala rezim," kata Haley, sembari menambahkan bahwa mengalahkan ISIS masih menjadi prioritas nomor satu."Jika Anda melihat aksi-aksinya (Assad), jika Anda melihat situasi (di Suriah), maka akan sulit melihat adanya pemerintahan yang damai dan stabil," sambung dia."Perubahan rezim adalah sesuatu yang kami pikir akan terjadi," ungkap Haley.Pernyataan Haley diungkapkan setelah Trump memerintahkan peluncuran 59 misil tomahawk ke pangkalan udara Suriah atas serangan kimia yang menewaskan 86 orang di provinsi Idlib pada Selasa lalu.Trump memerintahkan penembakan misil setelah melihat serangkaian foto anak-anak yang menderita akibat serangan gas kimia.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan prioritas pertama Washington adalah mengalahkan ISIS. Saat ancaman dari ISIS sudah dikurangi atau hilang sama sekali, "saya rasa kita bisa mengalihkan perhatian untuk menstabilkan situasi di Suriah," ucap Tillerson.Tillerson juga mengatakan AS meyakini mampu menyatukan sejumlah kubu untuk memulai proses politik di Suriah."Jika kita bisa mencapai gencatan senjata di zona stabilisasi Suriah, maka saya yakin - kita yakin akan memiliki suatu kondisi untuk memulai proses politik," ujar Tillerson.Grup pemantau Syrian Observatory for Human Rights mengatakan pasukan Suriah kembali meluncurkan serangan udara ke provinsi Idlib, Sabtu 8 April 2017, yang menewaskan 18 orang termasuk lima anak-anak.(WIL)