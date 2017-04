Tillerson Minta DK PBB Bertindak Sebelum Didahului Korea Utara

Metrotvnews.com, New York: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson mengingatkan akan adanya "konsekuensi berbahaya" jika ancaman nuklir dan misil balistik dari Korea Utara tidak segera diatasi.



Seperti dilansir ITV, Jumat 28 April 2017, Tillerson menegaskan ancaman Pyongyang adalah masalah keamanan paling berbahaya di dunia. Ia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera bertindak "sebelum didahului Korut."

Pernyataan terbaru Tillerson dilontarkan seiring meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea dari hari ke hari.Presiden Donald Trump telah mengingatkan bahwa Korut berisiko terlibat "konflik yang sangat, sangat besar" dengan AS.Sebagai salah satu pejabat paling senior di kabinet Trump, Tillerson mengatakan semua opsi untuk merespons provokasi selanjutnya dari Korut harus tetap tersaji.Ia menegaskan AS tidak akan lagi berdiam diri jika ancaman itu datang dari Korut.Tidak ada resolusi yang akan diadopsi dalam pertemuan DK PBB kali ini. Namun AS dan para sekutunya akan dapat mendorong Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya terhadap rezim Kim Jong-un.Sejauh ini Korut telah melakukan lima uji coba nuklir dan serangkaian peluncuran misil balistik. Presiden AS Donald Trump mengaku lebih memilih solusi diplomatik, tapi juga menegaskan situasi saat ini berbahaya.(WIL)