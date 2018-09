AS Tarik 3 Dubes Negara yang Putus Hubungan dengan Taiwan

Washington: Amerika Serikat (AS) menarik pulang sejumlah duta besarnya yang berada di Amerika Tengah. Penarikan ini terkait dengan negara penempatan para diplomat tersebut telah memutus hubungan dengan Taiwan.



Kementerian Luar Negeri AS menyebut telah menarik pulang Dubes AS untuk Republik Dominika Robin Bernstein, Dubes AS untuk El Salvador Jean Manes dan Wakil Dubes AS untuk Panama Roxanne Cabral.

"Tiga orang ini dipanggil pulang untuk berkonsultasi terkait keputusan yang baru-baru ini dibuat oleh tiga negara penempatan mereka," sebut pernyataan Kemenlu AS, dikutip dari South China Morning Post, Minggu 9 September 2018.



Para diplomat ini disebut pula akan bertemu dengan beberapa pejabat tinggi AS untuk membahas cara-cara di mana AS dapat mendukung lembaga-lembaga demokrasi yang kuat dan independen di seluruh Amerika Tengah dan Karibia.



Sebelum penarikan pulang ini, salah seorang Senator AS yang tak ingin disebutkan namanya mengusulkan agar AS menurunkan status hubungan diplomatik dengan negara-negara yang memutus hubungan dengan Taiwan.



Bulan ini, El Salvador memang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. AS pun sangat kecewa dengan tindakan El Salvador.



Di samping itu, salah seorang pejabat senior Kemenlu AS juga mengatakan upaya Tiongkok yang menarik mitra-mitra Taiwan ini sangat berbahaya.



Ia juga menambahkan, AS akan terus mendukung Taiwan yang berusaha memperluas kontribusi untuk mengatasi tantangan global saat ini.



Selain El Salvador, pada awal tahun ini, Burkina Faso dan Republik Dominika juga memutus hubungan dengan Taiwan dan beralih menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok.



Taiwan menuduh Tiongkok sengaja merebut seluruh mitra Taiwan dan membuat penawaran kerja sama ekonomi dan investasi dengan harga tinggi untuk El Salvador, sehingga negara tersebut memutuskan tak lagi menjalin hubungan dengan Taiwan.





(WIL)