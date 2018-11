Perempuan Keturunan Palestina Menang Kursi Kongres AS

Detroit: Pemilu sela di Amerika Serikat (AS) menghasilkan kejutan di saat dua perempuan Muslim mendapatkan tempat di Kongres. Salah seorang perempuan itu berasal dari keluarga imigran Palestina.



Seperti dilansir AFP, Rabu 7 November 2018, Rashida Tlaib, seorang pekerja sosial yang lahir di Detroit, lahir dari orangtua yang imigran Palestina. Tlaib memenangkan kursi Kongres mewakili sebuah distrik di Detroit.



Sementara perempuan Muslim lain yang meraih kursi Kongres adalah Ilhan Omar. Selama ini Omar dikenal sebagai pengungsi dari Somalia. Omar memenangkan kursi Kongres mewakili Minnesota.



Mewakili Minnesota, Ilhan Omar akan menggantikan Keith Ellison. Selama ini, Ellison juga dikenal sebagai Muslim pertama yang terpilih untuk kursi Kongres.



Kedua politikus ini akan meningkatkan total jumlah Muslim di Kongres menjadi tiga. Sebelumnya anggota Kongres, Andre Carson adalah seorang Muslim keturunan Afrika-Amerika. Carson memenangkan kursi wilayah Indiana.



Hasil pemilu sela AS ini kontras dengan meningkatknya sentimen antiMuslim di seluruh Negeri Paman Sam. The Council on American-Islamic Relations (CAIR) melaporkan dalam waktu enam bulan pertama di 2018, kejahatan terkait antiMuslim meningkat sampai 21 persen.





