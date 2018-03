Sambangi AS, Menlu Retno Diskusikan Kerja Sama Indo-Pasifik

Washington: Melakukan kunjungan ke Washington, Amerika Serikat (AS), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Wakil Menlu AS John Sullivan.



Sullivan juga menjabat pelaksana tugas Menlu AS, setelah Rex Tillerson dipecat Presiden Donald Trump dan akan digantikan Mike Pompeo.



Pertemuan pada Senin 26 Maret 2018 waktu setempat itu membahas berbagai bentuk kerja sama. Salah satunya ada kemitraan strategis.



"AS-Indonesia menegaskan kembali kemitraan strategis yang sudah terjalin," sebut pernyataan Kemenlu AS, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa 27 Maret 2018.



"Kedua negara juga berkomitmen memperdalam kerja sama dalam wadah Indo-Pasifik demi memajukan manfaat dari keamanan regional, kesejahteraan dan aturan yang didasarkan hukum internasional," imbuh pernyataan itu.



Selain bertemu dengan John Sullivan, Menlu Retno juga menyempatkan diri bertemu dengan Menteri Pertahanan AS James Mattis. Dalam pertemuan itu dibahas pula kerja sama kedua negara.



Dalam pertemuan itu, Mattis menyebutkkan bahwa Indonesia adalah titik tumpu geografis dan diplomatik untuk kawasan Indo-Pasifik. Baginya, Amerika Serikat mencatat kemampuan Indonesia untuk membangun konsensus dalam ASEAN. Mattis melihat ASEAN sebagai faktor penting dalam upaya untuk memperluas kontraterorisme, meningkatkan kerja sama maritim dan mempromosikan keamanan kolektif.





