Trump dan Xi Jinping Bertemu di Florida

Metrotvnews.com, Mar-a-Lago: Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, di Mar-a-Lago, Florida, AS.



Korea Utara diperkirakan akan menjadi agenda utama pembicaraan dua pemimpin negara dengan ekonomi besar ini, di samping membicarakan hubungan dagang kedua negara.

Pasalnya, AS menganggap hanya Tiongkok lah yang bisa mengendalikan Korut dan mendesak Korut untuk berhenti melakukan uji coba rudal balistik.DIlansir CNN, Jumat 7 April 2017, Trump mengatakan, Tiongkok akan bersedia membantu AS untuk menghentikan program nuklir Korut.Ia juga menekankan bahwa Tiongkok termasuk dalam salah satu negara yang curang karena membuat AS mengalami defisit besar sehingga dirinya harus mengeluarkan perintah eksekutif baru."Kita telah diperlakukan tak adil dan membuat kesepakatan-kesepakatan buruk dengan Tiongkok selama bertahun-tahun. Itu yang akan saya bicarakan," tegas Trump.Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, terlihat sudah menyambut kedatangan Xi, Kamis sore waktu setempat di Bandara Internasional Palm Beach, Florida.Sementara, Trump akan mendarat di bandara yang sama dan akan bertemu malam harinya.Mereka berdua juga dijadwalkan akan makan siang bersama, sementara para istri, yaitu Melania Trump dan Peng Liyuan akan mengunjungi sekolah lokal.(FJR)