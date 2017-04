Rusia Minta Penjelasan AS soal Serangan Rudal ke Suriah

Metrotvnews.com, New York: Usai Amerika Serikat (AS) melepaskan tembakan rudalnya ke Suriah, Rusia memperingatkan bahwa tindakan AS ini memiliki konsekuensi serius, terutama dalam hubungan Rusia-AS.



Puluhan rudal Tomahawk yang diluncurkan kapal perang USS Porter dan USS Ross dari Laut Mediterania menjadi keputusan kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump pertama yang cukup ekstrim.

"Kami sangat mengutuk tindakan tidak sah oleh AS. Konsekuensinya jelas stabilitas regional dan internasional bisa terganggu," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Vladimir Safronkov di depan Dewan Keamanan PBB, seperti dikutip Reuters, Sabtu 8 April 2017.Sementara, Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev menuduh bahwa serangan AS ini adalah salah satu langkah untuk bentrok dengan Rusia.Dilaporkan, sebelum AS meluncurkan puluhan rudal Tomahawk, para pejabat AS memberitahu pasukan Rusia terlebih dahulu agar menghindari lokasi serangan rudal.Kementerian Pertahanan Rusia menanggapi serangan dengan menelepon atase militer AS di Moskow untuk menutup jalur komunikasi yang digunakan untuk menghindari bentrokan antara pasukan Rusia dan AS di Suriah.Pasalnya, Rusia menganggap pesawat tempur AS sering menyerang kelompok militan Islamic State (ISIS) di Suriah dengan posisi mendekati pasukan Rusia.Ditegaskan Medvedev, Rusia meminta penjelasan tindakan ini kepada Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson yang dijadwalkan akan mengunjungi Moskow, pekan depan.Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan, pemerintahan Trump siap untuk mengambil langkah lebih lanjut, jika diperlukan."Kami siap untuk melakukan lebih, tapi kami berharap bahwa semua akan mereda. AS tidak akan mendukung penggunaan senjata kimia apapun," ucapnya.(FJR)