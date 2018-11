Trump Tak Hadiri KTT Asia Timur dan Pertemuan APEC

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (KTT Asia Timur) di Singapura. KTT ini merupakan rangkaian dari KTT ASEAN.



Kepastian ini disampaikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Selain KTT Asia Timur yang disertai pertemuan KTT AS-ASEAN, Trump juga tidak akan menghadiri pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Papua Nugini. Wakil Presiden Mike Pence akan mewakili Trump dalam dua pertemuan itu.



"Wakil Presiden Mike Pence akan melakukan perjalanan ke Jepang, Singapura, Australia dan Papua Nugini mulai 11 hingga 18 November, mewakili Presiden Donald Trump. Wapres akan mewakili Presiden Trump di KTT Asia Timur Singapura dan kemudian di KTT APEC di Papua Nugini," sebut keterangan Kementerian Luar Negeri AS, yang diterima Medcom.id, Jumat, 8 November 2018.



"Wapres Pence sangat terhormat bisa mewakili Presiden Donald Trump di KTT AS-ASEAN dan pertemuan APEC pekan depan. Dalam pertemuan ini, akan dipaparkan kepemimpinan Amerika di kawasan dan menegaskan kembali komitmen atas kebebasan, kemakmuran ekonomi dan keamanan di Indo-Pasifik," sebut Juru Bicara Wapres AS, Alyssa Farah.



"Ini akan menjadi kunjungan ketiga Wapres Pence ke kawasan ini dan menegaskan kembali komitmen Presiden Trump untuk denuklirisasi Korea Utara secara penuh. Wapres Pence akan memberikan pidato yang menyebutkan otoritarian, agresi dan pengabaian kedaulatan negara lain di wilayah Indo-Pasifik tidak akan ditolerir oleh Amerika Serikat," tegasnya.



Adapun pelaksanaan KTT Asia Timur berlangsung pada 15 November 2018 dan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Sementara KTT APEC berlangsung pada 17 November, juga dihadiri mantan Gubernur DKI itu.

